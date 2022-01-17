Сумною новиною на своїй сторінці в Фейсбук поділився кінокритик Сергій Тримбач. Він повідомив, що Лисецький пішов з життя 16 січня. Причина смерті оператора не називається, проте варто відзначити, що йому було 95 років.
"У цей січневий, ще Різдвяний день, напередодні Водохреща, душа Сергія Опанасовича вирішила прощатися з нами. Зі світом, який він так любив і який любив його", - написав Тримбач у своєму пості.
Він підкреслив, що Лисецький по-справжньому любив свою роботу і зробив великий внесок у розвиток українського кіномистецтва.
"Один з тих, хто високо тримав марку вітчизняної школи кінооператорства – однієї з найсильніших (без найменшого перебільшення) у світовому кіно. Ні, не представляється наш кінематографічний світ без Сергія Лисецького", - підкреслив Тримбач.
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Сергій Лисецький закінчив Всесоюзний державний інститут кінематографії і з 1956 року працював на кіностудії імені Довженка. Він працював над створенням таких фільмів, як "Ми, двоє чоловіків" (1962), "Перевірено, мін нема" (1965), "Прелюдія долі" (1984) і багатьма іншими.
Лисецький також очолював гільдію кінооператорів України. У 1995 році оператора удостоїли званням Заслуженого діяча мистецтв України.
Українці висловили співчуття у зв'язку з його кончиною в мережі.
"Світла пам'ять", "Царство Небесне!", "Прощайте, дорогий Сергій Опанасович!", "Дуже сумую", "Невимовна втрата", "дуже сумно! Пішла талановита і чудова людина - особистість!",- пишуть люди.
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