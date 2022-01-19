Українців масово карають за підробку ковід-сертифікатів, довідок про вакцинацію та ПЛР-тестів: з'явилися подробиці про покарання, які чекають на недобросовісних громадян.

За даними сервісу Опендатабот, за 2021 рік в Україні було відкрито 2100 кримінальних справ за фактом підробки ковід-сертифікатів, довідок про вакцинацію та ПЛР-тестів. Судді встигли винести сотні вироків у цих справах як для виробників підроблених паперів, так і для українців, які їх використовували.

Статистика говорить про те, що на початку минулого року порушники частіше могли відбутися штрафами, однак у другому півріччі покарання посилилися – люди почали отримувати тюремні терміни.

Зокрема, в листопаді-грудні троє громадян були засуджені на рік тюремного ув'язнення, а одна обвинувачена отримала два роки за друк підроблених довідок про результати лабораторного обстеження. При цьому наголошується, що реальний термін для цих громадян був замінений на умовний з урахуванням каяття підсудних.

На сьогоднішній день такі порушення в Україні передбачають покарання різного ступеня тяжкості - від штрафів до тюремного ув'язнення строком до двох років. Для посадових осіб передбачається тюремний термін від двох до п'яти років. Ці заходи покарання були посилені після початку чергової хвилі пандемії минулої осені.

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