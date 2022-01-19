Кабмін України прийняв постанову, в якій стало відомо, хто зможе витратити "ковидну" тисячу гривень на ліки.

Про це передає Politeka.net, посилаючись на засідання уряду.

Так, стало відомо, що 19 січня Кабінет Міністрів України розширить сфери, де можна витратити тисячу гривень, яку перераховували тим, хто пройшов повний курс вакцинації.

Тепер особи від 60-ти років зможуть розплатитися "ковидною" тисячею за ліки та медичні препарати (можна буде придбати як Рецептурні, так і безрецептурні ліки).

Нагадаємо, що програма з отримання "ковидної" тисячі стартувала з 19 грудня і діятиме до кінця 2022 року. 1000 грн отримають українці, які вакцинувалися як до 19 Грудня, так і після.

1000 гривень можна витратити на похід в кінотеатр, театр, концерти, спортивний зал або ж на книги.

Відзначимо, за дані МОЗ, з початку вакцинальної кампанії щеплено 14 639 498 осіб, з них отримали першу дозу – 14 639 496 осіб, отримали дві дози – 13 542 266 осіб, отримали додаткову дозу – 2 610 осіб, бустерну дозу – 2 280 осіб. В цілому проведено 28 186 652 щеплення.

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