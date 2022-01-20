На сайті Міністерства економіки України з'явився законопроєкт "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо реформування законодавства у сфері соціальних відпусток)" відповідно до якого термін додаткової відпустки на дітей планують скоротити з 10 до 7 днів на рік. Однак таку відпустку зможуть оформити і матір, і батько одночасно, тоді як зараз таким правом може скористатися лише один із батьків.
Додаткову відпустку тривалістю 7 календарних днів без урахування святкових та неробочих днів, згідно з законопроєктом, надаватимуть за основним місцем роботи:
- матері та батькові двох або більше дітей віком до 15 років;
- матері та батькові дитини (дітей) з інвалідністю віком до 18 років;
- самотнім матері чи батькові;
- матері та батькові повнолітніх сина чи дочки з інвалідністю з дитинства підгрупи А І групи;
- особі, яка усиновила дитину (дітей);
- опікуну (піклувальнику) дитини (дітей) або особи з інвалідністю з дитинства підгрупи А І групи;
- одному з прийомних батьків;
- одному з батьків-вихователів.
Зауважимо, що ця відпустка не може бути перенесена на наступний рік, а загальна її тривалість не може бути довшою, ніж 10 днів на рік (зараз 14).
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