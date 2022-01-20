На сайті Міністерства економіки України з'явився законопроєкт "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо реформування законодавства у сфері соціальних відпусток)" відповідно до якого термін додаткової відпустки на дітей планують скоротити з 10 до 7 днів на рік. Однак таку відпустку зможуть оформити і матір, і батько одночасно, тоді як зараз таким правом може скористатися лише один із батьків.

Додаткову відпустку тривалістю 7 календарних днів без урахування святкових та неробочих днів, згідно з законопроєктом, надаватимуть за основним місцем роботи:

матері та батькові двох або більше дітей віком до 15 років;

матері та батькові дитини (дітей) з інвалідністю віком до 18 років;

самотнім матері чи батькові;

матері та батькові повнолітніх сина чи дочки з інвалідністю з дитинства підгрупи А І групи;

особі, яка усиновила дитину (дітей);

опікуну (піклувальнику) дитини (дітей) або особи з інвалідністю з дитинства підгрупи А І групи;

одному з прийомних батьків;

одному з батьків-вихователів.

Зауважимо, що ця відпустка не може бути перенесена на наступний рік, а загальна її тривалість не може бути довшою, ніж 10 днів на рік (зараз 14).

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