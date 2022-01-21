Один з українських банків, у якого досі не було власних банкоматів, оголосив про появу таких незабаром.

Мова про Monobank, який існує з 2017 року. Про те, що у цього банку скоро з'являться власні банкомати, повідомив один із засновників Олег Гороховський в соцмережі Фейсбук.

За його словами, банкомати матимуть незвичний зовнішній вигляд - вони будуть повністю чорними (як, власне, й карти цього банку) з котячими "мордами" та вушками.

"Зустрічайте! Рижик, Доббі і Царапка!", - а ще кожен з видів банкоматів матимуть свої імена.

"Пропонуйте ваші варіанти імен...", - йдеться в повідомленні Гороховського.

Поки одні українці захоплюються креативністю Monobank, інші скаржаться на роботу цієї установи. Зокрема, на сайті Мінфіну в розділі з відгуками опублікували новий коментар обуреного клієнта, який звинуватив банк в утримуванні грошей.

"Був клієнтом Монобанку 2 роки, поки в один прекрасний день мені не прийшло повідомлення від Монобанку, що "ми відмовляємо вам в обслуговуванні", після цього я вже не зміг зайти в додаток і відповідно не можу розпоряджатися своїми грошима (68 тис. грн). Сказали, щоб повернути гроші, напишіть заяву і відправте на імейл, все зробив, як сказали. Пройшов вже тиждень ніяких зрушень в питанні немає, хоча сказали регламент обробки заяви 3 робочих дні. Кожен день дзвоню і пишу на імейл, відповідають тільки чекайте, терміни очікування не уточнюють. Поводяться як шахраї", - заявив екс-клієнт Monobank.

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