В Українському центрі оцінки якості освіти повідомили подробиці для майбутніх абітурієнтів.

У тих, хто хоче пройти пробне ЗНО залишився один день, адже 22 січня завершується реєстрація. Про це повідомляється на сайті Українського центру оцінки якості освіти.

Для реєстрації необхідно заповнити форму на сайті одного з регіональних центрів оцінки якості освіти.

Після цього потрібно роздрукувати квитанцію і оплатити послугу. Квитанцію можна отримати в особистому кабінеті учасника пробного ЗНО за логіном і паролем, отриманим при реєстрації.

Вартість пробного ЗНО:

У різних регіонах вартість відрізняється, проте в середньому вона складе 300 гривень за один предмет.

Дати проведення пробного ЗНО:

19 березня з української мови, української мови та літератури;

26 березня з історії України, математики, математики (завдання рівня стандарту), з біології, географії, фізики, хімії, а також з іноземних мов (англійської, іспанської, німецької та французької).

Таким чином, українські абітурієнти можуть скласти не більше двох предметів на пробному ЗНО.

Коли і де відбудеться пробне ЗНО:

Інформація про час і місце проходження пробного тестування буде розміщена в кабінеті учасника не пізніше 10 березня.

Скільки школярів складатимуть пробне ЗНО:

Реєстрація на пробне тестування розпочалася 5 січня. Станом на 17 січня вже зареєструвалися близько 43 тисяч учнів.

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