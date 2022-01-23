Тисячу гривень за вакцинацію зможуть отримати неповнолітні з 14 по 17 років. Про це передає Politeka.net з посиланням на засідання Кабінету Міністрів від 19 січня.

Поки невідомо, коли почнуть перераховувати кошти дітям, але Кабмін вже доручив почати роботу над темою Міністерству економіки, МОН і Мінцифри. Проєкт з переліком сфер, на що можна буде витратити гроші, повинен бути підготовлений за 10 днів.

гривні, скрін

Заступник міністра економіки Тарас Качка, оголосив попередній список, на що підлітки зможуть витратити "ковідну тисячу":

  • на оплату курсів, гуртків тощо;
  • на їжу у структурах освіти;
  • оплату проживання у студентських гуртожитках;
  • на додаткові заняття з ЗНО;
  • книги та різні періодичні видання;
  • спортивні товари;
  • на приладдя для школи та канцелярію.

школа, діти, учні

Популярні новини зараз

Біда трапилася з екс-коханцем Пугачової: що з ним зараз, з'явилося відео

Чоловік Каменських Потап повідомив українцям про трагедію з відомим коміком: "Він був епохою"

"Холостяк" Добринін розкрив справжню причину від'їзду з дружиною з України: "Приходить усвідомлення..."

Трагічно обірвалося життя знаменитого актора, лікарі виявилися безсилими: "Організм не витримав..."

Екс- "Холостяк" Заливако зобразив Анну Богдан у ліжку: "перший день спільного життя"
Показати ще

Поки також залишається під питанням, як отримати гроші. Ймовірно, буде задіяно додаток"Дія". Відомо, що ID-паспорти українці отримують вже з 14 років, тому можна буде легко скористатися послугами через цей додаток.

Раніше повідомлялося, тисячу гривень за вакцинацію тепер можна витратити на ліки

Також, кому дозволять витрачати гроші на ліки, в ОП видали подробиці

Politeka розповідала, що тисяча за вакцинацію, з'ясувалося, на що українці не шкодують гроші