За вакцинацію від коронавірусу діти також зможуть отримати тисячу гривень - коли почнуться виплати і на що можна буде витратити кошти, читайте далі.

Тисячу гривень за вакцинацію зможуть отримати неповнолітні з 14 по 17 років. Про це передає Politeka.net з посиланням на засідання Кабінету Міністрів від 19 січня.

Поки невідомо, коли почнуть перераховувати кошти дітям, але Кабмін вже доручив почати роботу над темою Міністерству економіки, МОН і Мінцифри. Проєкт з переліком сфер, на що можна буде витратити гроші, повинен бути підготовлений за 10 днів.

Заступник міністра економіки Тарас Качка, оголосив попередній список, на що підлітки зможуть витратити "ковідну тисячу":

на оплату курсів, гуртків тощо;

на їжу у структурах освіти;

оплату проживання у студентських гуртожитках;

на додаткові заняття з ЗНО;

книги та різні періодичні видання;

спортивні товари;

на приладдя для школи та канцелярію.

Поки також залишається під питанням, як отримати гроші. Ймовірно, буде задіяно додаток"Дія". Відомо, що ID-паспорти українці отримують вже з 14 років, тому можна буде легко скористатися послугами через цей додаток.

Раніше повідомлялося, тисячу гривень за вакцинацію тепер можна витратити на ліки

Також, кому дозволять витрачати гроші на ліки, в ОП видали подробиці

Politeka розповідала, що тисяча за вакцинацію, з'ясувалося, на що українці не шкодують гроші