Тисячу гривень за вакцинацію зможуть отримати неповнолітні з 14 по 17 років. Про це передає Politeka.net з посиланням на засідання Кабінету Міністрів від 19 січня.
Поки невідомо, коли почнуть перераховувати кошти дітям, але Кабмін вже доручив почати роботу над темою Міністерству економіки, МОН і Мінцифри. Проєкт з переліком сфер, на що можна буде витратити гроші, повинен бути підготовлений за 10 днів.
Заступник міністра економіки Тарас Качка, оголосив попередній список, на що підлітки зможуть витратити "ковідну тисячу":
- на оплату курсів, гуртків тощо;
- на їжу у структурах освіти;
- оплату проживання у студентських гуртожитках;
- на додаткові заняття з ЗНО;
- книги та різні періодичні видання;
- спортивні товари;
- на приладдя для школи та канцелярію.
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Поки також залишається під питанням, як отримати гроші. Ймовірно, буде задіяно додаток"Дія". Відомо, що ID-паспорти українці отримують вже з 14 років, тому можна буде легко скористатися послугами через цей додаток.
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