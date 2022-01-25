Проблема з відключенням світла пов'язана з аварією в об'єднаній Центральній енергосистемі.

Аварія на території Казахстану залишила без електрики, метро і світлофорів три країни, які об'єднані в єдине енергокільце Центральної Азії (Казахстан, Узбекистан і Киргизстан), повідомляє ORDA.

Без світла залишилися відразу кілька регіонів Казахстану і Узбекистану, а в Киргизії електрика працює з перебоями по всій країні.

Так, в Ташкенті влада попросила людей по можливості не користуватися автомобілями через світлофори, що відключилися, а місцеве метро зупинило рух по всіх лініях. Рух на дорогах регулюють співробітники ДПС.

Узбекистан и Казахстан обвинили друг друга в отключении светаhttps://t.co/DKofbmfj8Z pic.twitter.com/CDPh1Siv9T — Радио Свобода (@SvobodaRadio) January 25, 2022

Аеропорт Ташкента тимчасово не приймає літаки.

А в Бішкеку взагалі немає води через зупинку насосних станцій. Аеропорт Бішкека перевели на автономне енергопостачанні.

Рухом автомобілів керують регулювальники.

В Алма-Аті електрики не стало вранці. Відключилися і ЛЕП, що зв'язують регіон з північними і південними частинами енергосистеми.

Точні причини події поки не извесстны. Країни звинувачують один одного в тому, що трапилося. Винними в блекауті в Казахстані назвавши енергетики Узбекистану і Киргизстану. У свою чергу в Узбекистані заявити, що відключення електроенергії в трьох країнах Центральної Азії сталося через аварію в Казахстані.

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