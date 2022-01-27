Випускникам шкіл та їх батькам розкрили вартість платних тестів зовнішнього незалежного тестування (ЗНО, ЗНО) цього року - скільки доведеться заплатити, читайте далі.

Вартість платних тестів ЗНО цього року становитиме від 300 гривень для тих, хто бажає скласти більш ніж п'ять предметів. Про це повідомляє Politeka.net з посиланням на Освіта.uа.

У наказі від 27 січня 2022 року йдеться, що вартість платної послуги формує Український центр оцінювання якості освіти (УЦОЯО). Ціна залежить окремо для предметів, сертифікаційні роботи, яких містять завдання відкритої форми з розгорнутою відповіддю, і окремо для предметів, сертифікаційні роботи яких не містять таких завдань.

Так, за додаткову здачу англійської, німецької, французької, іспанської мов доведеться заплатити 789 грн (включаючи податок на додану вартість – 131,50 грн), а за історію України, фізику, хімію, біологію, географію – 354 грн (податок - 59,00 грн).

Замовити послугу можливо з 4 по 14 березня після реєстрації для участі у тестуванні з п'яти предметів за рахунок держбюджету, а хто хоче більше - потрібно замовити на спеціальному сервісі через інформаційну сторінку учасника ЗНО, створену на сайті УЦОЯО.

Оплата проводиться за безготівковий розрахунок через електронну платіжну систему або термінали самообслуговування.

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