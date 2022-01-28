Українців чекає вологий і вітряний кінець січня - останні вихідні цього місяця принесуть з собою налипання мокрого снігу.

Згідно з даними Укгідрометцентру, на більшій частині країни в суботу, 29 січня, очікується сніжна погода, і тільки на Заході без опадів, але хмарно. При цьому всюди буде дути сильний і неприємний вітер - так що невелике потепління принесе мало сатисфакції.

Так, температура повітря в Україні 29 січня встановиться на рівні -1...+ 1 градуса. На заході місцями до -2, а на півдні до +3.

На Півночі, Сході, Півдні та в Центрі очікуються опади у вигляді снігу та мокрого снігу.

У Києві 29 січня прогнозується досить похмура, сніжна і часом вітряна погода. При цьому середня температура повітря повинна бути не нижче 2 градусів морозу, але й не вище 0.

За інформацією відомого українського синоптика Наталії Діденко, погода найближчими днями зумовлена атмосферними фронтами циклону Marie.

"Поки що по Україні ходять атмосферні Західні фронти з вітрами переважно західних напрямків, тому вологи і стрибків тиску буде вистачати - попийте шипшина, елеутерокок, їжте натуральні вітаміни, заспокійливе точно нікому не завадить. Погода-стрімка, бурхлива, але адекватна українському клімату", - попередила Діденко.

Нагадаємо, що у лютому українців знову чекають температурні гойдалки і снігопади: до чого готуватися.

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