Як повідомляє видання "Обозреватель" , Вірчіс наклав на себе руки.
Володимир Вірчіс - колишній український боксер-професіонал, який виступав у суперважкій ваговій категорії.
Українець був інтерконтинентальним чемпіоном за версією IBF (2003-2004), інтерконтинентальним чемпіоном за версією WBO (2005-2006).
У травні 2007 року, нокаутувавши чемпіона Європи Паоло Відоца, став чемпіоном Європи EBU.
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У боксера залишилася дружина Ірина і дочка-студентка Аміна.
Нещодавно повідомлялося, що відомий український спортсмен, який неодноразово ставав чемпіоном Європи з дзюдо, несподівано помер після важкої хвороби.
Легендарний спортсмен Анатолій Бондаренко помер через ускладнення, викликані коронавірусом. Чоловік помер 13 листопада, йому було 77 років.
Нагадаємо, що померла відома співачка і актриса з «друзів».
Як повідомляла Politeka, померла радянська актриса і зірка популярного серіалу.
Також Politeka писала, що популярний музикант раптово помер:"робив все з душею".