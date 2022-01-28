Український екс-боксер у суперважкій вазі Володимир Вірчіс на 49-му році пішов з життя.

Як повідомляє видання "Обозреватель" , Вірчіс наклав на себе руки.

Володимир Вірчіс - колишній український боксер-професіонал, який виступав у суперважкій ваговій категорії.

Українець був інтерконтинентальним чемпіоном за версією IBF (2003-2004), інтерконтинентальним чемпіоном за версією WBO (2005-2006).

У травні 2007 року, нокаутувавши чемпіона Європи Паоло Відоца, став чемпіоном Європи EBU.

У боксера залишилася дружина Ірина і дочка-студентка Аміна.

Нещодавно повідомлялося, що відомий український спортсмен, який неодноразово ставав чемпіоном Європи з дзюдо, несподівано помер після важкої хвороби.

Легендарний спортсмен Анатолій Бондаренко помер через ускладнення, викликані коронавірусом. Чоловік помер 13 листопада, йому було 77 років.

Нагадаємо, що померла відома співачка і актриса з «друзів».

Як повідомляла Politeka, померла радянська актриса і зірка популярного серіалу.

Також Politeka писала, що популярний музикант раптово помер:"робив все з душею".