Про це йдеться в новому прогнозі Нацбанку України на 2022 рік. Зокрема, експерти очікують, що в цьому році інфляція сповільниться до 7,7%, а вже в наступному – до 5%, що і було метою НБУ в початковому прогнозі.
Представники Нацбанку уточнили, що на індекс інфляції впливають багато факторів, у тому числі і зовнішні. Його зниження найближчим часом вдасться домогтися завдяки посиленню монетарної політики НБУ, зниженню світових цін на сировинні товари, рекордним врожаям 2021 року, частковому подоланню руйнівних для економіки наслідків пандемії і поступовому зменшенню індексу інфляції в світі.
Крім того, прогнозується, що починаючи з цього року українська економіка почне розвиватися в більш швидкому темпі. Один з факторів, який будуть цьому сприяти – стабілізація ситуації на геополітичній арені. Також сприятливо позначиться зростання світової економіки і збереження досить сприятливих умов торгівлі.
У той же час, підвищення цін на енергоносії, геополітична напруженість, наслідки пандемії і дефіцит окремих видів продукції можуть розцінюються як головні чинники, які будуть стримувати швидкість зростання економіки.
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Варто відзначити, що це новий прогноз НБУ, який відрізняється від попереднього.
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