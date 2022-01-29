Уряд просунувся у своїй діяльності щодо поліпшення екологічної ситуації в країні - це, правда, вдарить по кишені українців.

На засіданні Кабміну встановили мінімальні роздрібні ціни на пластикові пакети. Яка їх ціна буде з 1 лютого, повідомили в прес-службі Мінекономіки.

Мова поки тільки про великі пакети (зі стінками товщиною понад 50 мікрометрів): їх мінімальна вартість в магазинах з 1 лютого буде не менше 2 гривень, а саме:

2 грн. - пакет без ручок і бічних складок;

2,50 грн. - пакет без ручок, але з бічними складками або з ручками без бічних складок;

3,00 грн. - пакет з ручками і бічними складками.

Відзначається, що кожен українець в середньому використовує 500 пластикових пакетів щорічно. Вони служать кілька хвилин, а потім століттями розкладаються. З метою поліпшення екологічної ситуації в Україні в червні минулого року прийняли закон про обмеження обігу пластикових пакетів, згідно з яким, з 10 грудня заборонили їх безкоштовне поширення.

Крім того, з 10 березня поточного року в магазинах і закладах громадського харчування заборонять поширення надтонких (зі стінками товщиною менше 15 мікрометрів), тонких (зі стінками товщиною від 15 до 50 мікрометрів) і оксорозкладних пластикових пакетів.

Українці активно обговорюють нове подорожчання:

"На тлі загального забруднення від машин, фабрик це дрібниця"

"2 грн за пакувальний пакетик. Я не готовий віддавати такі гроші за сміття"

"жлоби не будуть їх купувати - вартість копійки. Думаю через місяць, а то і менше, будуть. Набридне тягати з собою в одній кишені маску з сертифікатом в іншому пакети"

"Давно це потрібно було зробити!"

Нагадаємо, "тепер тільки платно": набула чинності нова заборона, кого штрафуватимуть з 10 грудня