На засіданні Кабміну встановили мінімальні роздрібні ціни на пластикові пакети. Яка їх ціна буде з 1 лютого, повідомили в прес-службі Мінекономіки.
Мова поки тільки про великі пакети (зі стінками товщиною понад 50 мікрометрів): їх мінімальна вартість в магазинах з 1 лютого буде не менше 2 гривень, а саме:
- 2 грн. - пакет без ручок і бічних складок;
- 2,50 грн. - пакет без ручок, але з бічними складками або з ручками без бічних складок;
- 3,00 грн. - пакет з ручками і бічними складками.
Відзначається, що кожен українець в середньому використовує 500 пластикових пакетів щорічно. Вони служать кілька хвилин, а потім століттями розкладаються. З метою поліпшення екологічної ситуації в Україні в червні минулого року прийняли закон про обмеження обігу пластикових пакетів, згідно з яким, з 10 грудня заборонили їх безкоштовне поширення.
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Крім того, з 10 березня поточного року в магазинах і закладах громадського харчування заборонять поширення надтонких (зі стінками товщиною менше 15 мікрометрів), тонких (зі стінками товщиною від 15 до 50 мікрометрів) і оксорозкладних пластикових пакетів.
Українці активно обговорюють нове подорожчання:
"На тлі загального забруднення від машин, фабрик це дрібниця"
"2 грн за пакувальний пакетик. Я не готовий віддавати такі гроші за сміття"
"жлоби не будуть їх купувати - вартість копійки. Думаю через місяць, а то і менше, будуть. Набридне тягати з собою в одній кишені маску з сертифікатом в іншому пакети"
"Давно це потрібно було зробити!"
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