Так, вже наступного місяця літні люди зможуть оплачувати комунальні послуги" ковидною " тисячею, пише "РБК-Україна».
Крім того, найближчим часом програма з виплат "ковидної" тисячі поширюватиметься на громадян України віком 14-18 років. Крім покупки книг, поїздок в «Укрзалізниці», походів в театри, кінотеатри і музеї, гроші також можна буде витратити на освітні курси і послуги.
Крім цього вакцинованим людям з інвалідністю першої групи збираються дозволити витратити тисячу гривень за вакйцинацію на придбання ліків.
Зазначимо, раніше анонсували, що українці, які зроблять бустрену дозу вакцини, зможуть отримати додатково ще 500 гривень.
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У січні Україна дозволила отримувати бустерну дозу від вакцини всім бажаючим. МОЗ рекомендує колоти бустерну дозу через 6-9 місяців після отримання другої дози.
Бустер дозволить продовжити дію сертифікатів ще на дев'ять місяців, а значить, вільно подорожувати і уникати ковідних обмежень.
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