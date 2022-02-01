У МОЗ з обережним оптимізмом заявляють про можливий кінець пандемії COVID-19 - коли це станеться і від чого залежить.

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко в ефірі програми "Свободи слова на ICTV" відповів на запитання, чи варто українцям розраховувати на швидке завершення пандемії.

Ляшко назвав кілька факторів, які можуть говорити про близький кінець. На думку міністра, пандемія COVID-19 може закінчитися вже цього року.

"Я назву кілька факторів: поява вакцини, поява препаратів прямої противірусної дії, зменшення агресивності штаму. Три фактори, які говорять про те, що можна з обережним оптимізмом дивитися в 2022 рік, як рік, в якому може завершитися пандемія", - зазначив очільник МОЗ.

Раніше Ляшко наводив наступні аргументи на підтримку тези про можливість завершення пандемії у 2022 році: велика кількість людей вже переболіла, а, отже, набула імунітет, штам Омікрон менш агресивний, ніж його попередники, існує вакцина, а також з'явилися препарати прямої противірусної дії, що надійдуть до України найближчими днями і якими лікуватимуть хворих COVID-19.

Тим часом, очільник Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Адханом Гебрейесус заявив, що по всьому світові зараз спостерігаються "ідеальні умови для появи нових штамів", тому поки рано говорити про кінець пандемії.

Додамо, за останню добу, 31 січня, в Україні зафіксовано 30 768 нових випадків коронавірусу. Летальних випадків – 192, одужали – 8 835.

Нагадаємо, що будуть усувати від роботи: що зміниться для тисяч українців з 31 січня

Як повідомляла Politeka, Україну накрила хвиля вірусу, "помаранчева" зона розширилася до 16 областей: нові дані

Також Politeka писала можуть бути ще більш заразними: зроблено попередження про нову небезпеку після "Омікрон"