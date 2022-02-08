За даними Укргідрометцентру, плюсова погода в середу, 9 лютого, встановиться практично по всій території. Невеликі нічні морози, не нижче 4 градусів, очікуються на півночі і частково в центрі. Опади залишать у спокої більшість областей, крім Чернігівської, Сумської, Київської, Луганської, Вінницької та Закарпаття. Тут обіцяють мокрий сніг, місцями з дощем.
В інших регіонах нічна температура повітря буде на рівні -1...+1 градуса. Вдень стовпчики термометрів підвищаться до +4 градусів (на півдні і в Криму до +6).
У Києві найближчої ночі очікується мокрий сніг, який продовжиться і вдень 9 лютого. Температура при цьому не опуститься нижче 3 градусів морозу, в світлий час доби до +3.
За інформацією відомого українського синоптика Наталії Діденко, завтра українців можуть підстерігати такі небезпеки, як штормовий вітер (пік якого все ж припав на 8 лютого) і ожеледиця.
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"До кінця тижня ніякого істотного похолодання в Україні не буде, навіть навпаки – трохи потеплішає, істотні опади – навряд чи. Хіба що вітер очікується поривчастим, некомфортним. Але це характерне явище для перехідного сезону від зими до весни", - підсумувала синоптик.
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