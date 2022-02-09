Майбутні абітурієнти зареєструвалися на пробне тестування "ЗНО-2022", і знову найпопулярнішим предметом стала українська мова та література. Про це повідомляти Український центр оцінювання якості освіти.
Так, як повідомляють, на пробний іспит з української мови та літератури зареєстрували понад 82 тисячі осіб. У той час на математику - понад 51 тисячу, а от на англійську мову - понад 34 тисячі учнів.
Ознайомитися з детальною інформацією (місце та час проведення тестування) українці зможуть в особистих кабінетах до 10 березня.
Варто відзначити, що цього року на пробний іспит зареєструвалася куди більше українців, ніж минулого року. У 2021 - му році число становило-140 тисяч, а в 2020 - му році-218 тисяч.
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Ознайомитися з результатами тестування З української мови та літератури можна буде на інформаційних сторінках 25 березня. Інші предмети будуть опубліковані 1 квітня.
Нагадаємо, з 1 лютого розпочалася реєстрація на ЗНО-2022. Вона триватиме до 9 березня.
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