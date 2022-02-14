Не стало Айвана Райтмана, канадського режисера і продюсера, відомого десятками фільмів, які мільйони фанатів досі із захватом переглядають - чого тільки варті "Мисливці за привидами".

Про смерть 75-річного Айвана Райтмана повідомили його рідні, передає видання Associated Press. Це сталося 12 лютого.

Зазначається, що Райтман мирно помер уві сні в своєму будинку в Монтесіто, штат Каліфорнія. У заяві дітей Айвана Райтмана говориться, що батько навчив їх "завжди шукати в житті диво".

Ivan Reitman, who directed #Ghostbusters and #KindergartenCop, among other iconic films, has died at 75



More on his legacy: https://t.co/kQG8eYqfWE pic.twitter.com/IsV1LQL2Ip — The Hollywood Reporter (@THR) February 14, 2022

"Нас втішає те, що його робота в якості режисера принесла сміх і щастя незліченній кількості людей по всьому світу. Хоча ми сумуємо в душі, ми сподіваємося, що ті, хто знав його за фільмами, будуть пам'ятати його завжди", - заявили в своєму зверненні Джейсон Райтман, Кетрін Райтман і Керолайн Райтман.

Rest In Peace to Ivan Reitman. Incredible filmmaker.



It was quite touching to see his son @JasonReitman carry on his most special movie, Ghostbusters, before he passed.



A really touching silver lining, if you’d call it that. pic.twitter.com/oDR4h3ZOj2 — Devin McG (@DevinMcG1) February 14, 2022

Айван Райтман режисирував такі фільми, як "Моя супер-колишня", "Близнюки", "Дитсадівський поліцейський" та інші. Виступав продюсером "Євротура", «Космічного джему», «Бетховена» і всіх частин "Мисливців за привидами".

Остання надприродна комедія з Біллом Мюрреєм, Деном Ейкройдом, Гарольдом Рамісом, Ерні Хадсоном, Сігурні Уівер і Ріком Моранісом в головних ролях зібрала майже 300 мільйонів доларів по всьому світу, а також отримала дві номінації на «Оскар», породила справжню франшизу, що включає спін-оффи, телешоу і новий фільм «Мисливці за привидами: життя після смерті», який вийшов минулого року (режисером картини, до речі, став Джейсон Райтман).

R.I.P. Ivan Reitman – ‘Ghostbusters’ Director Has Passed Away at 75 https://t.co/XeYybCyQk5 — Bloody Disgusting (@BDisgusting) February 14, 2022

Користувачі оплакують геніального режисера:

"Я такий великий шанувальник його робіт, і він здавався такою дійсно хорошою людиною. Мені сумно чути про його смерть. Спочивай з миром, Айван. Мої співчуття його дружині, дітям і онукам і всім, хто його любив"

"Великий канадець, що вловив канадський дух. Іммігрант, який приїхав сюди молодим і зробив світ кращим, на цей раз, своїм мистецтвом. Сумна втрата"

"О ні. Тепер мені сумно. Людина була легендою"

"Список фільмів, в яких він був або режисером, або продюсером, просто геніальний"

"Хай буде пам'ять про нього благословенням. Дякую за стільки прекрасних спогадів"

"Він може піти, але його легендарні шедеври ніколи не будуть забуті"

Ivan Reitman, ‘Ghostbusters’ Director, Dies at 75 https://t.co/kpHZoj8vdl — Variety (@Variety) February 14, 2022

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