У 2022 році небанківські фінансові установи звітуватимуть перед Нацбанком за новими правилами - що це означає.

З 1 січня набирають чинності нові правила складання та подання звітності учасниками ринку небанківських фінансових послуг до НБУ, передає прес-служба відомства. Отже, відповідні нормативно правові акти попередніх регуляторів втрачають чинність.

Перехід на перелік показників, зазначених у нових правилах, буде здійснено вже за звітні періоди 2022 року (січень 2022 року, I квартал 2022 року).

Одна з важливих змін стосується строків звітності.

Так, лізингодавці, страхові та/або перестрахові брокери – юридичні особи, ломбарди подають файл FR0 (дані фінансової звітності) один раз на рік не пізніше 28 лютого року, наступного за звітним. Таким чином, зазначені респонденти будуть вперше подавати цей файл за звітний 2022 рік.

Незважаючи на нові терміни, поблажка все ж є. У НБУ відзначають, що на період адаптації до нових вимог звіти за 2021 рік повинні подаватися за вимогами, які діяли в минулому році.

Додамо, в цілому Нацбанк зводом нових правил узагальнив вимоги до звітності різних сегментів ринку в одному документі і впровадив перевірену технологію збору в єдиному електронному форматі.

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