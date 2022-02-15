Так, інцидент стався в понеділок, 14 лютого, близько 16.40 на півдні Мюнхена в Німеччині, передає видання Bild. У районі станції зіткнулися два приміські поїзди, в яких на момент катастрофи перебувало близько 95 осіб.
"Одна людина загинула, є поранені — в двозначному діапазоні", — заявив представник мюнхенської поліції, а пізніше було названо кількість постраждалих - 14.
На кадрах, що опубліковані в Мережі, показані пасажири, які стоять поруч з коліями після зіткнення, і видно як мінімум один вагон, що частково зійшов з рейок.
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До вечора того ж дня на місце НП прибуло близько 200 співробітників екстрених служб.
Причини, які призвели до аварії, не називаються, проте німецька залізниця заявила, що почала розслідування. На час ліквідації наслідків катастрофи, рух було повністю перекрито.
Раніше ми розповідали, що в Одеській області авто "залетіло" під рухомий поїзд. Машина перетворилася на купу металобрухту, а водій загинув на місці.
З'ясувалося, що 24-річний хлопець за кермом "Opel" перевищив швидкість, збив шлагбаум і зіткнувся з вантажним поїздом.
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