В Україні планують запровадити виборчі придорожні перевірки автомобілів, пов'язані зі змінами в порядку техогляду транспортних засобів.

Як пише Politeka.net з посиланням на "Телеграф", з осені 2022 року в Україні планують почати вибірково перевіряти машини на дорогах. Вже підготовлено відповідний законопроект.

Планується перевіряти близько 5% транспортних засобів. Для перевірок правоохоронці використовуватимуть спеціальні пересувні станції. При цьому проводити перевірку зможуть також посадові особи, які відповідають за безпеку на дорогах.

Власники автомобілів отримають можливість перевірити свій транспортний засіб, а також порівняти інформацію про придатність автомобіля з тією, що числиться в базах.

У разі виявлення будь-яких несправностей, водій може зажадати більш глибокий техогляд на найближчому СТО. Правда, проводитися вона буде за рахунок власника авто. Якщо з машиною все виявиться в порядку, витрати на проведення перевірки компенсують з держбюджету, а якщо несправність підтвердиться, гроші повертати не будуть.

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