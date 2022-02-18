Зупинилося серце легендарного артиста Геннадія Юхтіна - йому було 89 років.

Про це повідомляє ТАСС з посиланням на Союз кінематографістів РФ.

11 лютого Геннадія Юхтіна госпіталізували в Москві, повідомлялося, що у нього був діагностований COVID-19.

Стан артиста оцінювався як важкий, він вже не міг розмовляти. У нього були виявлені коронавірус і вірусна пневмонія. Він скаржився на слабкість і задишку. Однак актера виписали з лікарні на його прохання.

15 лютого народний артист Росії Геннадій Юхтін був повторно госпіталізований.

Інші подробиці не наводяться.

Акторові було 87 років. Він відомий глядачам за фільмами "Весна на Зарічній вулиці" і "Справа Румянцева".

Раніше повідомлялося, що 14 лютого помер радянський, російський актор кіно, театру і ТБ Геннадій Митрофанов.

Заслужений артист РФ пішов на 82-му році життя. Причиною смерті актора стала важка і тривала хвороба.

У 1964 році він закінчив театральну студію при Товаристві глухих. Будучи студентом, почав виїжджати з Театром міміки і жесту на гастролі. На сцені ТМЖ він грав більше 50 років.

Він також знімався у фільмах: "Борисі Годунові", у фільмах і серіалах " Ленінград. Листопад", "Анна Карамазофф", "і чорт з ними", "людина К", " Людина-амфібія. Морський диявол","Сволоти", інших.

Нагадаємо, пішов з життя відомий російський актор, який запам'ятався за ролями в серіалах: Йому було всього 43.

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