Про це повідомляє ТАСС з посиланням на Союз кінематографістів РФ.
11 лютого Геннадія Юхтіна госпіталізували в Москві, повідомлялося, що у нього був діагностований COVID-19.
Стан артиста оцінювався як важкий, він вже не міг розмовляти. У нього були виявлені коронавірус і вірусна пневмонія. Він скаржився на слабкість і задишку. Однак актера виписали з лікарні на його прохання.
15 лютого народний артист Росії Геннадій Юхтін був повторно госпіталізований.
Інші подробиці не наводяться.
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Акторові було 87 років. Він відомий глядачам за фільмами "Весна на Зарічній вулиці" і "Справа Румянцева".
Раніше повідомлялося, що 14 лютого помер радянський, російський актор кіно, театру і ТБ Геннадій Митрофанов.
Заслужений артист РФ пішов на 82-му році життя. Причиною смерті актора стала важка і тривала хвороба.
У 1964 році він закінчив театральну студію при Товаристві глухих. Будучи студентом, почав виїжджати з Театром міміки і жесту на гастролі. На сцені ТМЖ він грав більше 50 років.
Він також знімався у фільмах: "Борисі Годунові", у фільмах і серіалах " Ленінград. Листопад", "Анна Карамазофф", "і чорт з ними", "людина К", " Людина-амфібія. Морський диявол","Сволоти", інших.
Нагадаємо, пішов з життя відомий російський актор, який запам'ятався за ролями в серіалах: Йому було всього 43.
Як повідомляла Politeka, обірвалося життя відомої російської актриси-красуні, їй було всього 40: останні фото.
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