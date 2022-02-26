Як пише Politeka.net, відома українська актриса і багатодітна мама Олена Кравець зі студії "Квартал 95" записала потужне емоційно відеозвернення до колег з Росії. У своєму відео актриса звертається до квнщикам, з якими вони в минулому грали в КВК. Вона просить їх прокинутися і говорити правду про війну, так як гинуть люди, їх же глядачі.

"Сьогодні вже не смішно. Сьогодні гра змінюється кожен день. Хлопців, у вас ще є час переписати хід цієї гри. У вас велика багатомільйонна аудиторія, ви класно придумуєте, творите і складаєте. Хлопці, придумайте що-небудь. Придумайте що-небудь! Ви талановиті люди, у вас знайдуться способи, вам вистачить мізків. Придумайте що-небудь, щоб гра ця не закінчилася погано, в першу чергу, для вас!",- каже Олена.

Також вона заявила, що ми тут в Україні вистоїмо, але "з вами більше в ігри грати не будемо, ніколи".

"Хлопці, включайтеся. Тут гинуть люди, мирні люди, наші з вами глядачі. Будь ласка, розповідайте правду, розповідайте всім тим вашим мразям, які думають, що тут якась визвольна операція. Розповідайте правду!",- закликає Кравець.

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