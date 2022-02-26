Телеведучий і нардеп України Сергій Притула звернувся до українців, які їхатимуть до Києва.

Як пише Politeka.net, Сергій Притула, український телеведучий та народний депутат України, звернувся до українців, які їдуть до Києва. Зірка опублікував пост у себе в Фейсбук, розповівши, що потрібно робити.

"Друзі, терміновий заклик до всіх, хто не в Києві, але може доїхати до Києва швидко (машиною, бусом або поїздом).

Купуйте все військове, що є у Вашому місті і везіть на столицю. Всі сплачені вами гроші я повертаю при передачі снаряда вам потрібно довезти це в наш волонтерський центр, далі ми самі.

Це заклик до тих, у кого є проїзд: Вінниччина, уманщина, Кропивниччина, Хмельниччина.

Потрібно все: бронежилети, каски, дрони, рації, розвантаження, тактичне спорядження, наколінники, тепловізори, прилади нічного бачення, патрони під натовський калібр, аптечки, турнікети, кровоспинні.

У Києві везти на Гончара 65. Дзвонити нікуди не треба, купуйте і везіть, гроші повертаємо відразу.

У Києві крім військових є тисячі терроборонівців, яким потрібно все і відразу. Скільки б ви чого не привезли з переліку — вийде все.

Разом переможемо.

Репост", - написав Сергій.

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