Як пише Politeka.net, Сергій Притула, український телеведучий та народний депутат України, звернувся до українців, які їдуть до Києва. Зірка опублікував пост у себе в Фейсбук, розповівши, що потрібно робити.
"Друзі, терміновий заклик до всіх, хто не в Києві, але може доїхати до Києва швидко (машиною, бусом або поїздом).
Купуйте все військове, що є у Вашому місті і везіть на столицю. Всі сплачені вами гроші я повертаю при передачі снаряда вам потрібно довезти це в наш волонтерський центр, далі ми самі.
Це заклик до тих, у кого є проїзд: Вінниччина, уманщина, Кропивниччина, Хмельниччина.
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Потрібно все: бронежилети, каски, дрони, рації, розвантаження, тактичне спорядження, наколінники, тепловізори, прилади нічного бачення, патрони під натовський калібр, аптечки, турнікети, кровоспинні.
У Києві везти на Гончара 65. Дзвонити нікуди не треба, купуйте і везіть, гроші повертаємо відразу.
У Києві крім військових є тисячі терроборонівців, яким потрібно все і відразу. Скільки б ви чого не привезли з переліку — вийде все.
Разом переможемо.
Репост", - написав Сергій.
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