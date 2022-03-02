У Міністерстві цифрової трансформації повідомили про нові правила, на що українці зможуть витратити "ковідну тисячу".

Як пише Politeka.net, у Міністерстві цифрової трансформації повідомили, що відтепер українці зможуть витрачати "тисячу за вакцинацію" по-новому. Всі обмеження з карти "єПідтримки" зняли.

"Ми розуміємо, що під час війни кожна гривня може врятувати чиєсь життя і допомогти багатьом українцям. Тому уряд скасував всі обмеження на використання коштів програми", - йдеться в повідомленні Мінцифри.

Відзначається, що обмеження з карт для виплат "єПідтримка" вже зняли Монобанк, Альфа-Банк, ПриватБанк, А-Банк, ПУМБ, Схід, Укргазбанк. Тепер гроші з карт цих банків можна витратити на будь-які продукти і товари (оплачувати покупки за всіма МСС-кодами). Також можна переводити гроші на інші карти. Тільки не можна карту поповнювати своїми коштами.

Раніше стало відомо, що грошима з карт "єПідтримки" можна допомогти ЗСУ. За 6 днів українці передали на підтримку української армії понад 1,5 млрд гривень.

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