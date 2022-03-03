ЗСУ взяли в полон російського окупанта майора Дмитра Шишканова, заступника командира батальйону в/ч 12676. Відповідне відео з'явилося в мережі.
Загарбник розповів, що замикав колону, в якій їхало 23 Камази. При цьому він стверджує, що конкретних цілей йому не розкривали.
Окупант розповів, що російським військам обіцяли, що з України вони повинні повернутися до 2 або 3 березня. За такий термін російський президент, очевидно, розраховував захопити нашу країну.
Журналіст Андрій Цаплієнко у своєму Телеграм-каналі зазначити на цікавий момент: військова частина, де служить захоплений у полон майор, - це 126-та окрема Горлівська двічі Червонопрапорна ордена Суворова бригада берегової оборони.
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Це та сама частина, яка розташована в селищі Перевальне в Криму, і основу якої склали зрадники з 36-ї бригади берегової охорони ЗСУ, які перейшли на бік Росії в 2014-му році.
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