ЗСУ взяли в полон російського окупанта майора Дмитра Шишканова, заступника командира батальйону в/ч 12676. Відповідне відео з'явилося в мережі.

Загарбник розповів, що замикав колону, в якій їхало 23 Камази. При цьому він стверджує, що конкретних цілей йому не розкривали.

Окупант розповів, що російським військам обіцяли, що з України вони повинні повернутися до 2 або 3 березня. За такий термін російський президент, очевидно, розраховував захопити нашу країну.

Журналіст Андрій Цаплієнко у своєму Телеграм-каналі зазначити на цікавий момент: військова частина, де служить захоплений у полон майор, - це 126-та окрема Горлівська двічі Червонопрапорна ордена Суворова бригада берегової оборони.

Це та сама частина, яка розташована в селищі Перевальне в Криму, і основу якої склали зрадники з 36-ї бригади берегової охорони ЗСУ, які перейшли на бік Росії в 2014-му році.

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