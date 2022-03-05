Українська паралімпійська збірна в перший день змагань виграла три медалі та очолила турнірну таблицю.

Першу медаль Пекіна-2022 виграв Тарас Радь (спортсмен з ураженням опорно-рухового апарату), він став віцечемпіоном у спринті.

Друге "срібло" для України виграла Людмила Ляшенко (спортсменка з ураженням опорно-рухового апарату), яка теж фінішувала другою в спринті (клас стоячи).

Окрім того, ще дві українки опинилися у топ-6: Юлія Батенкова-Бауман фінішувала четвертою, а Ірина Буй - шостою.

Перше "золото" України здобув 33-річний Григорій Вовчинський (спортсмен з ураженням опорно-рухового апарату) у спринті в класі стоячи. Українець випередив найближчого суперника на 46 секунд.

Зазначимо, увечері 4 березня на церемонії відкриття Ігор Україні приділили чимало уваги через повномасштабне вторгнення РФ. Організатори змагань підсвітили арену у синьо-жовтий колір.

На Паралімпіаді-2022 Україна виступатиме лише у двох видах спорту - лижних перегонах та біатлоні.

Як відомо, цьогоріч спортсменів з Росії та Білорусі відсторонили від участі в Паралімпіаді-2022. Таке рішення Міжнародний паралімпійський комітет прийняв за день перед стартом Паралімпіади-2022 у зв'язку з масовими зверненнями від представників інших країн, які погрожували знятися зі змагань.

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