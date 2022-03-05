За дев'ять днів війни Українська протиповітряна оборона знищила щонайменше 39 російських літаків і 40 вертольотів.

Протиповітряна оборона України продовжує знищувати ворожу авіацію та завдає повітряних ударів по колонах техніки і живій силі окупантів. Про це повідомила пресслужба Міноборони.

Так, 4 березня російські загарбники втратили три "грачі" – так називають штурмовики Су-25. Два із них збито на Чернігівщині та один – під Волновахою Донецької області.

Збитий під Волоновахою штурмовик Су-25

Крім того, у свій останній політ минулої доби вирушили і три вертольоти російських окупаційних військ.

Таким чином, за дев’ять днів війни українська протиповітряна оборона знищила щонайменше 39 російських літаків та 40 вертольотів.

Також показали відео влучання у бойовий російський гелікоптер приблизно о 9 ранку сьогодні, 5 березня.

«Так гинуть російські окупанти. Цього разу у вертольоті», - йдеться у повідомленні.

В Міноборони нагадали, що до повномасштабного вторгнення в Україну, авіаційне угруповання російської армії, зосереджене довкола українських кордонів, налічувало близько семисот одиниць авіаційної техніки: приблизно 450 літаків і понад 250 вертольотів!

«Літайте - українська земля прийме всіх! Слава Україні!» - зазначили в Міноборони.

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