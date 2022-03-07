Про нові перемоги ЗСУ у боротьбі з ворогом повідомило Командування морської піхоти на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

Вночі, українські воїни накрили аеродром Чорнобаївка біля Херсону. Окупанти вирішили частково розмістити там свій авіапарк. Знищено від 30 гелікоптерів ворога, а ще жива сила та техніка.

Минулої доби, на підступах до Миколаєва знищено 3 колони ворога, українські захисники захопили трофеї, велику кількість боєкомплекту, колісну техніку, 7 одиниць гаубиць Д-20.

«Дякуємо всім, хто сьогодні стоїть на сторожі наших домівок на Херсонщині, Миколаївщині та Одещині, захищає наші сім’ї, поки частина особового складу стримує російську навалу на інших рубежах оборони держави! Україна обов’язково переможе! Слава Україні!» - наголосили в Командуванні морської піхоти.

Зазначимо, за даними Генштабу ЗСУ з 24 лютого по 7 березня загарбники втратили приблизно 11 000 осіб особового складу, 290 танків, 999 бойових броньованих машин, 68 гелікоптерів, 46 літаків.

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