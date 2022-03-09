Українцям повідомили про важливі зміни.

Національний банк поступово послаблює обмеження на валютному ринку, що були запроваджені у зв'язку із введенням воєнного стану, повідомляє пресслужба нацрегулятора.

Так, з 8 березня 2022 року починають діяти такі зміни:

військовослужбовці можуть відкривати рахунки та проходити ідентифікацію в банках на підставі військового квитка;

на територіях, які перебувають під загрозою окупації державою-агресором, знімати гривню та іноземну валюту з рахунків можна без обмежень за сумою, а також здійснювати купівлю готівкової іноземної валюти та банківських металів з фізичною поставкою за умови наявності коштів або банківських металів у філії/відділенні банку (рішення про здійснення таких операцій приймається керівником банку та може делегуватися керівникові філії/відділення банку);

видача банківських металів з рахунків клієнтів банків здійснюється без обмежень у межах їх залишку на рахунку та за їх наявності у касі філії або у відділенні;

заборона на проведення операцій з використанням рахунків резидентів Росії або Білорусі та юридичних осіб, кінцевими бенефіціарними власниками яких є резиденти РФ або РБ, не поширюється на соціальні виплати, виплати заробітної плати, оплату комунальних послуг, сплату податків, зборів та інших обов’язкових платежів;

здійснювати перекази на рахунки благодійних фондів дозволили не тільки в гривнях, а й в іноземній валюті. Це стосується благодійних фондів, цілями та сферами благодійної діяльності яких є сприяння обороноздатності та мобілізаційній готовності країни, підтримка Збройних Сил України, територіальна оборона України, соціальний захист, охорона здоров’я та інші нагальні питання захисту населення в умовах воєнного стану.

Нагадаємо, що буде з пільгами, субсидіями та грошовою допомогою: у Мінсоцполітики дали відповідь

Як повідомляла Politeka, з'ясувалося, звідки Україна візьме гроші на виплати зарплат, пенсій та соцдопомоги

Також Politeka писала про виплата 6 500 гривень: як отримати і на що можна витратити, інструкція