Національний банк поступово послаблює обмеження на валютному ринку, що були запроваджені у зв'язку із введенням воєнного стану, повідомляє пресслужба нацрегулятора.
Так, з 8 березня 2022 року починають діяти такі зміни:
- військовослужбовці можуть відкривати рахунки та проходити ідентифікацію в банках на підставі військового квитка;
- на територіях, які перебувають під загрозою окупації державою-агресором, знімати гривню та іноземну валюту з рахунків можна без обмежень за сумою, а також здійснювати купівлю готівкової іноземної валюти та банківських металів з фізичною поставкою за умови наявності коштів або банківських металів у філії/відділенні банку (рішення про здійснення таких операцій приймається керівником банку та може делегуватися керівникові філії/відділення банку);
- видача банківських металів з рахунків клієнтів банків здійснюється без обмежень у межах їх залишку на рахунку та за їх наявності у касі філії або у відділенні;
- заборона на проведення операцій з використанням рахунків резидентів Росії або Білорусі та юридичних осіб, кінцевими бенефіціарними власниками яких є резиденти РФ або РБ, не поширюється на соціальні виплати, виплати заробітної плати, оплату комунальних послуг, сплату податків, зборів та інших обов’язкових платежів;
- здійснювати перекази на рахунки благодійних фондів дозволили не тільки в гривнях, а й в іноземній валюті. Це стосується благодійних фондів, цілями та сферами благодійної діяльності яких є сприяння обороноздатності та мобілізаційній готовності країни, підтримка Збройних Сил України, територіальна оборона України, соціальний захист, охорона здоров’я та інші нагальні питання захисту населення в умовах воєнного стану.
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