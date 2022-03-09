Українці зберігають бадьорий настрій, висміюють окупантів і непохитно вірять у ЗСУ.

Україна вже 14-ту добу мужньо дає відсіч російським окупантам. Попри всі труднощі та тяжкі втрати українці зберігають бадьорий дух і реагують на складну ситуацію з гумором.

Politeka.net публікує підбірку мемів та фотожаб, які з’явилися в Мережі. Навіть у такий спосіб українці демонструють свою незламність.

Справжнім героєм мемів став голова Миколаївської ОДА Віталій Кім, підкоривши користувачів мережі своїм спокоєм та впевненістю в перемозі.

Віталій Кім та "глибоко занепокоєний" президент Франції Еммануель Макрон:

Відео президента країни-агресора Путіна, в якому помітили монтаж, спочатку тонко потролив президент України Володимир Зеленський, а потім долучилися і користувачі мережі.

Майбутнє Росії після санкцій, введених через вторгнення в Україну, зобразили в кумедному відео, переозвучивши відомий фільм "Борат" з британським коміком Сашею Бароном Коеном у головній ролі.

Нагадаємо, Зеленський яскраво потролив Путіна, який зганьбився з новим відео: монтаж очевидний

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