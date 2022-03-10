Російські військові не очікували того, що чекало на них в Україні.

Радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко повідомив, що Афганістан і Чечня для російський військових вже здається «квіточками» в порівнянні в тим, як їх зустріли в Україні. Про це він заявив у інтерв'ю Дмитру Гордону.

Геращенко зазначив, що в мережі викладено близько чотирьох десятків розмов полонених російських окупантів з близькими, де вони розповідають, як займаються мародерством, як забирають телевізори і шуби.

"І все це наскільки бридко... І як вони бояться смерті, як вони плачуть у трубку своїм мамам... як їх дружини запитують: "А що ж робити, щоб вас звідти витягнути?" Ще раз підкреслю: Афганістан і Чечня для них – просто квіточки. Ось зараз вони зрозуміли, що це таке, коли насправді дають здачі», – сказав радник міністра МВС.

Також Геращенко назвав " універсальний спосіб достукатися до росіян.

«У нас завжди буде універсальний спосіб достукають до росіян-це похоронки. Вони вже приходять тисячами. За оцінками Генерального штабу на сьогодні вже вбито більше 12 тисяч російських окупантів солдатів. Нагадаю, що за дві чеченських кампанії, це 13 років сумарно воєн загинуло 11,5 тисяч росіян», - сказав радник міністра МВС України.

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