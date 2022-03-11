Кремль обов'язково відповість за бомбардування цивільних об'єктів в Україні

Про те, що ставлення світової спільноти до влади РФ після всіх останніх трагічних подій в нашій країні, зміниться кардинально, в інтерв'ю телеканалу "TF1", заявив Верховний представник Євросоюзу із закордонних справ і політики безпеки, Жозеп Боррель.

За словами Борреля, авіаудар по цивільних об'єктах в Маріуполі, без сумнівів, є військовим злочином, проте справа не тільки в цих лікарнях. Зокрема, країна-агресор просто не в змозі захоплювати українські міста через найпотужнішого опору. З цієї причини, Кремль надходить також, як до цього в Сирії або Чечні - бомбить.

Крім того, через низьку кваліфікацію командного складу російської армії, окупанти, значною мірою, націлені на ведення дистанційної війни, і тому безладно обстрілюють і бомблять то госпіталь, то вулиці, то житлові будинки.

Також, на поставлене запитання про те, чи загрожує Путіну за скоєння зазначених злочинів, будь-яка відповідальність у Міжнародному кримінальному суді, Боррель зазначив - "така ймовірність є", "за тими ознаками, що ми спостерігаємо, буде достатньо причин для того, щоб це сталося".

До слова, до цього на "Politeka" писали про те, що ЗСУ звільнили відразу 5 населених пунктів.

Також раніше ми інформували про те, що "ватники" зацькували вагітну українку з Маріуполя.

А до цього наш портал повідомляли про те, що Кремль вирішив відправити сирійців на війну з Україною.