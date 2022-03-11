Кремль обов'язково відповість за бомбардування цивільних об'єктів в Україні

Про те, що ставлення світової спільноти до влади РФ після всіх останніх трагічних подій в нашій країні, зміниться кардинально, в інтерв'ю телеканалу "TF1", заявив Верховний представник Євросоюзу із закордонних справ і політики безпеки, Жозеп Боррель.

За словами Борреля, авіаудар по цивільних об'єктах в Маріуполі, без сумнівів, є військовим злочином, проте справа не тільки в цих лікарнях. Зокрема, країна-агресор просто не в змозі захоплювати українські міста через найпотужнішого опору. З цієї причини, Кремль надходить також, як до цього в Сирії або Чечні - бомбить.

Крім того, через низьку кваліфікацію командного складу російської армії, окупанти, значною мірою, націлені на ведення дистанційної війни, і тому безладно обстрілюють і бомблять то госпіталь, то вулиці, то житлові будинки.

Жозеп Боррель

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Також, на поставлене запитання про те, чи загрожує Путіну за скоєння зазначених злочинів, будь-яка відповідальність у Міжнародному кримінальному суді, Боррель зазначив - "така ймовірність є", "за тими ознаками, що ми спостерігаємо, буде достатньо причин для того, щоб це сталося".

Путлер

До слова, до цього на "Politeka" писали про те, що ЗСУ звільнили відразу 5 населених пунктів.

Також раніше ми інформували про те, що "ватники" зацькували вагітну українку з Маріуполя.

А до цього наш портал повідомляли про те, що Кремль вирішив відправити сирійців на війну з Україною.