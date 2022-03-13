Як пише Politeka.net, кількість людей, які втекли з України після російського вторгнення 24 лютого, зараз становить близько 2,7 мільйона. Про це повідомили в ООН у неділю, передає "ЄП".
Управління Верховного комісара ООН у справах біженців повідомило про 2 698 280 людей, які залишили Україну станом на неділю. Кількість біженців зросла більш ніж на 100 700 від зафіксованого в суботу.
Згідно з даними УВКБ ООН, Польща приймає найбільше українських біженців-причому 1 655 503 перейшли кордон з країною з моменту вторгнення.
Зі свого боку, польські прикордонники заявили в неділю, що з початку війни зареєстрували 1 675 000 осіб, які прибули з України, повідомляє агентство AFP. Станом на 12 березня Угорщина прийняла 246 206 біженців, Словаччина – 195 980 осіб.
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Нагадаємо, Міністерство закордонних справ України в неділю опублікувало права українців, які вони отримують разом з "тимчасовим захистом" в країнах ЄС, і розповіли, куди звертатися за захистом.
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