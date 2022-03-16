Як передає Politeka.net, сумну новину У своєму Instagram повідомила українська актриса і телеведуча Лілія Ребрик, яка свого часу працювала разом з Володимиром.

Як стало відомо, Строкань загинув 7 березня.

"Строкань Володя!!!!!! Один з кращих каскадерів в кіно, що робив карколомні трюки, часом несумісні з життям... але він їх робив! Завжди ідеально! Прораховуючи все до міліметра… Безстрашний! Відчайдушний! Сміливий! Завжди з посмішкою і добрими очима! Як так???? Тебе більше немає! Герої не вмирають!", - написала Ребрик.

У свою чергу, актор Дмитро Міліневський написав, що Строканя вбили, проте не розкрив ніяких інших подробиць.

Відомо, що Строкань жив у Києві в районі Академмістечка. Днями туди були Прильоти російських ракет в житлові будинки.

Українці також висловлюють свої співчуття у зв'язку із загибеллю актора.

Володимир Строкань ставив трюки і знімався в багатьох проектах. Зокрема, він працював над серіалами «Свати», «Повернення Мухтара», «Брат за брата».

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