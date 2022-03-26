Тривають обстріли по тих же об'єктах, що і вчора, чернігівців просять бути обережними.

У Чернігівській області все відносно без змін. У районах ситуація контролюється. Як пише Politeka.net, сьогодні вранці голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус розповів про ситуацію в місті.

"Ми працюємо. З холодною головою кожен робить свою справу. У Чернігові ніч відносно спокійна. Тривають обстріли по тих же об'єктах, що і вчора. Тому, чернігівці, сьогодні ми нікуди не ходимо і не їздимо.

Хочу подякувати волонтерам. Ми з вами на зв'язку і я особисто знаю, який великий тягар, яку велику роботу ви взяли на себе і виконуєте. І я впевнений, що без вас, волонтери, в Чернігові було б все набагато гірше.

І сьогодні я хочу подякувати нашому Президенту: за мужність, за роботу 24/7, заради перемоги і за велику волю до перемоги. Вірю в Бога і в Збройні Сили України!"- каже Чаус у зверненні.

Також повідомляється, що за 24 березня сапери ДСНС 18 разів залучалися до вилучення боєприпасів у Чернігові.

Рятувальники нагадали українцям про те, що наближатися до ракет і Мін не можна. Вони можуть спрацювати в будь-який момент. Про такі знахідки потрібно повідомляти рятувальникам або поліцейським.

У свою чергу, голова Чернігівської ОВЦА В'ячеслав Чаус повідомив, що ввечері 24 березня в результаті обстрілу в Чернігові був пошкоджений магістральний аміакопровід. На місце події прибули рятувальники. Вони встановили, що концентрація випарів аміаку була в межах норми. Жертв і постраждалих не було.

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