Як пише Politeka.net, ПЦУ-Українська церква, яка отримала томос про автокефалію у 2019 році. Настоятелем ПЦУ є митрополит Київський і всієї України Епіфаній. У себе на сторінці в Твіттері настоятель повідомив, що десятки громад і монастирів перейшли під юрисдикцію ПЦУ.
"Десятки громад, ряд монастирів в різних областях України вже добровільно і усвідомлено виконали свій канонічний обов'язок і послідували Томосу про автокефалію, зробивши вибір на користь Церкви і України. Двері Православної Церкви України і наші серця відкриті для всіх!", - написав Эпифаний.
Нагадаємо, що відзначають католики в православне Різдво (фото)
А ще Politeka повідомляла, що відповідь Епіфанія про перенесення Різдва обрадувала українців
«Ласкаво просимо в пекло»: ЗСУ знищили російський винищувач над Чорним морем
На росії переполох: вкрадено божевільні гроші на ремонті ЗРК, названо винних
"Зможе знищувати кораблі на далекій відстані": Україна отримає унікальну зброю
Зеленський зробив заяву про втрати окупантів і зникнення Шойгу: "Особисто захотів відвідати"
"Не вступаючи в бій": окупанти на допиті зізналися, скільки техніки втратили в дорозі
Також Politeka писала, що перенесення Різдва в Україні, глава ПЦУ Епіфаній зробив важливу заяву