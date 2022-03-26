Настоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній повідомив, скільки громад і монастирів приєдналися до ПЦУ.

Як пише Politeka.net, ПЦУ-Українська церква, яка отримала томос про автокефалію у 2019 році. Настоятелем ПЦУ є митрополит Київський і всієї України Епіфаній. У себе на сторінці в Твіттері настоятель повідомив, що десятки громад і монастирів перейшли під юрисдикцію ПЦУ.

"Десятки громад, ряд монастирів в різних областях України вже добровільно і усвідомлено виконали свій канонічний обов'язок і послідували Томосу про автокефалію, зробивши вибір на користь Церкви і України. Двері Православної Церкви України і наші серця відкриті для всіх!", - написав Эпифаний.

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