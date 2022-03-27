Як відомо, селище стало історичним для України, адже вже 11 разів там українці успішно відбили всі атаки окупантів.

У Чернігівській області скоро може з'явитися своя Чорнобаївка. Як пише Politeka.net, сьогодні вранці голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус розповів про те, як у Чериногівській області може з'явитися своя Чорнобаївка.

Як відомо, селище стало історичним для України, адже вже 11 разів там українці успішно відбили всі атаки окупантів.

"Кожна поважаюча себе область повинна мати свою Чорнобаївку. Чернігівщина велика, тому я бачив тут принаймні дві. Сподіваюся, що скоро їх буде ще більше. Ворог тупий і продовжує нести великі втрати на Чернігівщині.

Дякую за цей ранок Богу і Збройним Силам України! До міста Чернігів. Чернігівці, тримайтеся! Ми робимо все, що потрібно для того, щоб в місті були їжа і ліки» - говорить Чаус у зверненні.

"Ми працюємо. З холодною головою кожен робить свою справу. У Чернігові ніч відносно спокійна. Тривають обстріли по тих же об'єктах, що і вчора. Тому, чернігівці, сьогодні ми нікуди не ходимо і не їздимо.

Хочу подякувати волонтерам. Ми з вами на зв'язку і я особисто знаю, який великий тягар, яку велику роботу ви взяли на себе і виконуєте. І я впевнений, що без вас, волонтери, в Чернігові було б все набагато гірше» - говорив раніше Чаус у зверненні.

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