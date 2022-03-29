На даний момент на Чернігівщині є як мінімум два фатальних для регіону населених пункти.

У Чернігівській області з'явилася вже не одна Чорнобаївка. Як пише Politeka.net, з такою заявою сьогодні виступив голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус на сторінці у Фейсбуці.

"Доброго ранку, Чернігівщина! "Чорнобаївки" на Чернігівщині ростуть як гриби після дощу. Ворог дійсно тупий, і наші Збройні сили знищують дуже багато сил противника. Сьогодні дуже багато роботи. Тому поговоримо пізніше. Вірю в Бога і Збройні Сили України!"- сказав Чаус у відеозверненні.

Він також розповів, що на даний момент на Чернігівщині є як мінімум два фатальних для регіону населених пункти.

"Ми працюємо. З холодною головою кожен робить свою справу. У Чернігові ніч відносно спокійна. Тривають обстріли по тих же об'єктах. Тому, чернігівці, сьогодні ми нікуди не ходимо і не їздимо.

Хочу подякувати волонтерам. Ми з вами на зв'язку і я особисто знаю, який великий тягар, яку велику роботу ви взяли на себе і виконуєте. І я впевнений, що без вас, волонтери, в Чернігові було б все набагато гірше» - раніше говорив Чаус.

Нагадавши, у день вторгнення німецький міністр відмовив Україні у допомозі

Як повідомляла Politeka, солдат РФ на війну в Україну відправляє комісар родом з Київщини, фото

Також Politeka писала, що окупанти за добу втратили аж 8 літаків: у Генштабі розповіли про ситуацію на фронті