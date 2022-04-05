"Насамперед я пишаюся, що я українець"

Колишній головний тренер збірної України з футболу Андрій Шевченко виразив захоплення захисниками України. Про це він розповів в інтерв’ю УП.

«Насамперед я пишаюся, що я українець. Я пишаюся тим, як наші військові з гордістю захищають нашу країну. Я пишаюся нашим президентом, який взяв на себе відповідальність. Він згуртував усіх людей навколо себе», - заявив він.

Андрій Шевченко переконаний у перемозі України.

«І пишаюся тим, як ми героїчно захищаємо нашу країну. Я хочу побажати всім витримки, стійкості, віри. Ми обов'язково переможемо. Ми повинні бути всі разом, ми маємо бути єдиними. І, звичайно, Слава Україні!» - заявив знаменитий футболіст.

Зазначимо, Андрій Шевченко з перших днів війни використовує свою популярність для того, щоб доносити правду про події в Україні якомога більшій кількості людей.

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