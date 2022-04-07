Як стало відомо в мережі, Зараз на польсько-білоруському кордоні активісти блокують фури, які везуть товари в росію. Активістка Наталія Панченко представила спеціальне відео, в якому показала, як вона разом з колегами продовжує гальмувати рух фур, що прямують у бік рф і везуть туди товари.
"Тисячі фур везуть товар до Росії. Ми вже заблокували. Ми вже стоїмо", - каже активістка Наталія Панченко.
Зазначимо, минулого місяця безліч активістів намагалися загальмувати рух фурам, що везли товари в Білорусь і рф. На пункті пропуску Козловичі-Кукуріки на польсько-білоруському кордоні активісти досить довго заважали пропуску авто.
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Ми також писали, слідчі та оперативні команди СБУ працюють більш ніж в 20 населених пунктах області, на які припав основний масив військових злочинів рф. Вони збирають докази і встановлюють весь ланцюжок причетних.
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