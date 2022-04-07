Два українських гранди - єдині футбольні клуби, які отримали спецдозволи Міністерства молоді та спорту України. Завдяки йому військовозобов'язані футболісти можуть покинути територію України, незважаючи на воєнний стан. Про це повідомляють спортивні видання.

Матчем з польською "Легією" київське "Динамо" відкриє серію благодійних ігор під гаслом " Матч за Мир! Зупинимо Війну!". Поєдинок пройде у вівторок, 12 квітня, у Варшаві на Stadion Legii, початок – о 21:30 за київським часом.

У свою чергу "гірники" вже в Туреччині, Стамбулі. За серію товариських матчів з європейськими клубами "Шахтар" розраховує виручити кілька десятків мільйонів євро. "Гроші підуть на допомогу переселенцям, дітям, на допомогу Україні", - каже Степаненко.

Самі футболісти гратимуть безкоштовно. Перші матчі "гірники" проведуть 13 і 19 квітня. Анонсовані зустрічі з Бешекташем і Фенербахче, Севільєю, Хайдуком, ПСЖ, Лаціо.

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