Перша леді України розповіла, коли вперше від початку повномасштабного російського вторгнення дала волю емоціям. Дружина Володимира Зеленського дала інтерв’ю американському VOGUE, українська версія вийшла на VOGUE.ua.

З перших днів війни Олена Зеленська трималася максимально зібраною.

«На емоції часу не залишалося. Треба було дбати про дітей, їхній емоційний стан насамперед. Тому я намагалася бути впевненою, енергійною, навіть усміхалася, пояснюючи їм, чому треба спускатися в підвал, чому не можна вмикати світло», - зазначила вона.

Однак, десь через тиждень після початку війни стався дуже емоційно непростий момент.

«…коли я не бачила близьких, друзів — тільки дізнавалася телефоном, хто де, чи живий. Однієї миті я збагнула, що не знаю, чи побачу їх ще колись знов — тих, кого люблю, своїх! Це мабуть, був перший раз, коли я заплакала, вперше дала волю емоціям. Не витримала», - поділилася Олена Зеленська.

Перша леді додала, що пишається тим, як поводять себе зараз її друзі.

«Я назавжди запам’ятаю усіх своїх знайомих і друзів, чоловіків і хлопців у військовій формі. Назавжди запам’ятаю, які сміливі в мене подруги! На що вони — такі тендітні й елегантні в мирний час — здатні, коли навкруги війна! Їхні історії надихають мене. Я так пишаюся ними. І мрію побачити їх знову», - розповіла Зеленська.

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