Президент України Володимир Зеленський повідомив, що опалювальний сезон 2021-2022 завершився успішно та що уряд розпочав підготовку до наступного.

Про це Зеленський сказав у новому відеозверненні у ніч проти 16 квітня.

"Обговорили енергетичні питання, завершення цього опалювального сезону. Сезон проведений успішно попри все. Попри всі "вангування" тарифи не зросли. Віялових відключень не було. Постачання не зривалося навіть у воєнний час. Розпочали також підготовку вже до наступного опалювального сезону. Обговорили закупівлю газу, обговорили закупівлю вугілля", - сказав Зеленський.

Президент додав, що уряд продовжить щонайменше на наступні півроку дію тарифу на електрику в розмірі 1 гривня 44 копійки за кіловат для тих, хто споживає менш як 250 кіловат. За словами Зеленського, це 80% наших громадян.

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