Вже понад 10 тисяч добровольців долучилися допомагати рятувальникам розбирати завали в розбомблених містах України.

Понад 10 тисяч людей зареєструвалися на сайті ДСНС, щоб допомагати рятувальникам розбирати завали в зруйнованих російськими окупантами містах і селах і відновлювати країну. Про це повідомляється на сторінці ДСНС у Facebook.

"Добровольців-рятувальників вже понад 10 тисяч. Саме стільки людей зареєструвалися на сайті ДСНС, щоб допомагати відновлювати країну", - йдеться в повідомленні.

Зараз частина волонтерів працюють у Київській області-там, де розміновані території. Вони проводять пошукові роботи, прибирають вулиці від будівельних матеріалів і розбирають завали.

У ДСНС пояснили, що через мінування населених пунктів і екосистем російськими військами вони не можуть залучити всіх бажаючих до проведення робіт – оскільки спочатку рятувальники і сапери повинні очистити території і будинки від вибухонебезпечних предметів.

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