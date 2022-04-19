Російські військові найманці з Кавказу відмовляються йти на війну, побачивши, який опір чинять захисники України. Про це свідчить приватна переписка загарбника з Дагестану, опублікована пресслужбою СБУ.

У розмові зі своїм другом він відмовляє того від участі «у спецоперації», адже втрати – величезні, зокрема і серед кадирівців.

«Наших столько много здесь полягло, уже со счету сбился. Кадыровцев тоже ложат. Гражданских сколько убито в этой войне», – пише він своєму знайомому.

При цьому розуміє, що росії плювати на смерті кавказців: «Русаки нас используют, нашими руками делают все».

Навіть оплата у 300 тис. рублів на місяць і спеціальна програма підготовки від «кращих військових інструкторів» – недостатній аргумент, аби ризикнути своїм життям. Бо насправді його товариш буде позбавлений будь-яких страхових і соціальних гарантій. Навіть слідів не залишиться.

Окупант зізнається, що і сам би кинув усе та поїхав додому, але боїться, що «посадят за дезертирство». Тому хоче вберегти бодай друга.

«Это не наша война! Пусть русаки, если им надо, сами воюют! Сиди себе спокойно. Что для жизни надо, какой еще доброволец!» – підкреслює окупант.

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