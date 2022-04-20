На заводі вже понад 500 поранених і сотні мирних жителів, маленькі діти і жінки.

Командир 36-ї бригади морської піхоти Сергій Воліна закликав Україну, США, Туреччину і Британію врятувати залишки сил ЗСУ в «Азовсталі». Про це він розповів у спеціальному зверненні, представленому на сторінці у Фейсбуці.

"Це може бути нашим останнім зверненням. У нас, можливо, залишилися лічені дні або години», – заявив Воліна.

За його словами, на заводі вже понад 500 поранених і сотні мирних жителів, маленькі діти і жінки. Він просить організувати їм евакуацію в треті країни.

«Ми звертаємося до світових лідерів допомогти нам. Ми звертаємося з проханням застосувати до нас процедуру екстракції і вивезти нас на територію третьої держави. Угруповання противника в десятки разів перебільшує нас. Вони мають панування в повітрі, в артилерії, в діючих на суші, в техніці і танках угрупованнях. Ми ведемо оборону на одному об'єкті, на заводі, де знаходяться військові Маріупольського гарнізону і цивільні особи, що потрапили в пастку війни», - сказав він.

За минулу добу відразу два безпілотники окупантів були знищені нашими захисниками. Про це повідомляти Командування Десантно-штурмових військ ЗСУ.

Проти техніки ворога ефективно спрацювали зенітно-ракетні комплекси Stinger і Starstreak.

"За минулу добу підрозділами протиповітряної оборони збито два російські безпілотні літальні апарати різних типів", - йдеться в повідомленні.

Також, бригада, яку Путін хвалив за" героїзм і відвагу", зазнала нищівних втрат.

Як повідомляла Politeka, у Берліні підпалили машини учасників ганебного автопробігу на підтримку Росії.

Також Politeka писала, що у окупанта забрали намороджене і повернули маленькій господині.