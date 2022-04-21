Росія залучає до війни проти України неповнолітніх і випускників пропагандистських "патріотичних" організацій ОРДЛО, як "Юність Новоросії". Про це в Telegram повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денисова.
Відомо, що так званий військово-патріотичний клуб "Юність Новоросії" з 2 листопада 2014 року працює в місті Молодогвардійськ Луганської області. У ньому дітям з 10 до 18 років проводять тренування зі стройової, фізичної підготовки, медицини, історії, тактики.
В "Юності Новоросії" навчалися понад 90 неповнолітніх, більшість з них – сироти і діти, які перебували в складних життєвих обставинах.
Відомо, що при виконанні бойових завдань окупантів загинув випускник зазначеного військового клубу Андрій "Цербер". Похорон хлопця відбувся 15 квітня.
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Координує діяльність клубу"Патріотична Асоціація Донбасу". Голова останньої - Селіванов Олексій Сергійович, який на тимчасово окупованій території Запорізької області очолює т.зв. "Енергодарське міжрайонне управління міліції".
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