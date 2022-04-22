Мешканка Волині звернулася до сина, який зараз воює в російській армії проти України.

Мати одного з російських солдатів, яка проживає на Волині, звернулася до свого сина, закликала скласти зброю і не вбивати співвітчизників. Про це повідомляє Управління СБУ у Волинській області.

У 2012 році він переїхав до родичів в Росію, а в 2017 році закінчив військове училище в Омську і залишився служити в армії країни-агресора. Востаннє син виходив на зв'язок з мамою в березні, проте не зізнався їй в тому, що воює.

"Тут вся твоя рідня, тут похований твій тато, бабусі, які тебе так любили. Я дуже сумую за тобою і благаю, синку: склади зброю і повернися в рідну Україну, в рідний дім", — звернулася жінка до сина.

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