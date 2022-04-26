Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім розповів про ситуація на тимчасово окупованій частині області. Про це він сказав у інтерв’ю НВ.

«Змінюється ситуація щодня. Там залишилися представники влади, [в яких] дуже спірна риторика. Я не можу дати зараз фінальну оцінку діям: чи то люди намагаються втримати людей, щоб були в них гуманітарні всі речі; чи [та влада] планує бути з росіянами. Нам потрібно туди поставляти гуманітарну допомогу, якось звідти виводити людей», - повідомив Віталій Кім.

«Ми нікого взагалі не кинемо. Зараз платежі йдуть через державне казначейство України щодо зарплатні на окупованих територіях», - наголосив голова Миколаївської ОВА.

Також Віталій Кім додав, що окупанти стараються поводитися з місцевим населенням обережніше.

«Різне ставлення. Як може окупант ставитися? На межі, на зараз, обережніше — розмовляють, [вводять] якісь свої правила. Це все одно окупанти. Під настрій, давайте так скажемо. Просто різні люди: один — ввічливий, інший — гімно погане. Буває по-різному. Вони нас бояться. Вони розуміють, що можуть відходити, що можуть потрапити в полон. І через це ведуть себе скромніше», - зазначив голова Миколаївської ОВА.

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